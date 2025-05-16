Евростат: Франция стала главным европейским покупателем газа у России в марте

Франция стала основным европейским покупателем газа у России в марте 2025 года. Париж приобрел сырья почти на 465 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В начале весны текущего года компании из Франции сильно увеличили объемы закупок газа из РФ. На сырье было потрачено сразу 464,9 млн евро, что на четверть больше, чем в предыдущий месяц. Как следствие, показатель побил все рекорды последних лет. Последний раз подобное наблюдалось еще в декабре 2022 года — тогда Франция закупила газа на 476,3 млн евро.
На втором месте по приобретению энергоресурса из РФ стала Венгрия. За месяц она закупила газа сразу на 248 миллионов евро. И это при том, что общий импорт Будапешта за месяц снизился на 6,1%. Тройку замкнула Испания, увеличившая покупки газа из РФ сразу в 1,7 раза и закупившая ресурса на 141 миллион евро.
Тем временем агентство Reuters подчеркивает, что европейские компании явно соскучились по российскому газу. Причем они даже этого не скрывают. Представители нескольких фирм отмечают, что хотели бы перезапуска «Северных потоков», поскольку это удешевит их производство и даст возможность закупать энергоресурс по более низким ценам.