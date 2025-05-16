Евростат: Франция стала главным европейским покупателем газа у России в марте

В начале весны текущего года компании из Франции сильно увеличили объемы закупок газа из РФ. На сырье было потрачено сразу 464,9 млн евро, что на четверть больше, чем в предыдущий месяц. Как следствие, показатель побил все рекорды последних лет. Последний раз подобное наблюдалось еще в декабре 2022 года — тогда Франция закупила газа на 476,3 млн евро.