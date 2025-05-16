Более 1 млн тонн цемента произвели в Беларуси в первом квартале 2025 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2025 года отечественными предприятиями промышленности строительных материалов выпущено свыше 1 млн т цемента, что на 31,5% больше установленного задания. Как в стране обстоят дела с производством стройматериалов, обсуждалось на коллегии Министерства архитектуры и строительства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Так, по итогам января — марта этого года экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг в целом по стране достиг $290,9 млн, или 180,3% к аналогичному периоду прошлого года. Обеспечен выход на положительное внешнеторговое сальдо.
Стройкомплекс Беларуси в первом квартале стал лидером среди отраслей по вкладу в ВВП В Беларуси в первом квартале ввели в эксплуатацию более 929 тыс. кв.м жилья.
С положительной динамикой сработали в отрасли и по экспорту цемента, темп роста равен 123,7%, по экспорту санитарно-технического оборудования из керамики темп составил 106,7%. В то же время было констатировано, что оказались не выполненными показатели по экспорту стекла и керамической плитки. «Нам нельзя сегодня наращивать запасы продукции. Наша задача — обеспечить строительными материалами как внутренний, так внешние рынки», — резюмировал глава Минстройархитектуры Александр Студнев.
В целом, темп роста выпуска промышленной продукции в первом квартале достиг 102,3%, доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме сформирована на уровне 33% при установленном задании в 20,6%. Кроме того, на 9% перевыполнен показатель по выпуску импортозамещающей продукции.
«По итогу полугодия мы должны выполнить все доведенные показатели. Каждый должен понимать свою зону ответственности, начиная с производства и заканчивая реализацией. Следует, разумеется, смотреть на перспективу, четко формировать портфель заказов», — подвел черту министр архитектуры и строительства.
Александр Студнев также сделал особый акцент на том, что в Беларуси проходит Год благоустройства, а значит, необходимо уделить пристальное внимание благоустройству и наведению порядка на территориях организаций строительного комплекса, на строительных площадках и объектах. -0-