Более 1 млн тонн цемента произвели в Беларуси в первом квартале 2025 года

С положительной динамикой сработали в отрасли и по экспорту цемента, темп роста равен 123,7%, по экспорту санитарно-технического оборудования из керамики темп составил 106,7%. В то же время было констатировано, что оказались не выполненными показатели по экспорту стекла и керамической плитки. «Нам нельзя сегодня наращивать запасы продукции. Наша задача — обеспечить строительными материалами как внутренний, так внешние рынки», — резюмировал глава Минстройархитектуры Александр Студнев.