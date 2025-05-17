Суд обратил в доход государства имущество экс-главы «Газпром энерго»

По ее словам, суд вынес решение, которое «подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний “Севинвест”, “Корпоративный центр”, “Стратегия” и “Меркури Кэпитал Траст”.
Как уточнила Лебедева, инстанция обратила в доход государства зарегистрированные на Митюшова доли в уставном капитале этих трех фирм, инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах, а также пять земельных участков, жилой дом, два нежилых сооружения и жилое здание в Москве.
Кроме того, в доход РФ обращено недвижимое имущество родственников экс-главы «Газпром энерго» — Александра и Дмитрия Митюшовых. Речь идет о земельном участке и доме в Ленинградской области, жилом помещении в Крыму, а также о машино-месте, нежилом и жилом помещениях в российской столице.
До этого гендиректора ООО «Русхимальянс» Кирилла Селезнева (ранее возглавлял департамент маркетинга «Газпрома») и Алексея Митюшова обвинили в выводе из ООО «Газпром нефтехим Салават» как минимум 150 млрд рублей. Как заявляли в Генпрокуратуре, Митюшов с помощью серых схем монополизировал несколько стратегических предприятий в Башкирии — AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». Еще в 2011 году они вместе с Селезневым стали заключать взаимовыгодные контракты между этими предприятиями и ООО «Газпром нефтехим Салават».
По версии Генпрокуратуры, ответчики незаконно обогатились за счет имущества ПАО «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера. Топ-менеджеры перевели часть денег за границу, а на оставшуюся купили бизнес в России.