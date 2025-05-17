Суд обратил в доход государства имущество экс-главы «Газпром энерго»

До этого гендиректора ООО «Русхимальянс» Кирилла Селезнева (ранее возглавлял департамент маркетинга «Газпрома») и Алексея Митюшова обвинили в выводе из ООО «Газпром нефтехим Салават» как минимум 150 млрд рублей. Как заявляли в Генпрокуратуре, Митюшов с помощью серых схем монополизировал несколько стратегических предприятий в Башкирии — AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». Еще в 2011 году они вместе с Селезневым стали заключать взаимовыгодные контракты между этими предприятиями и ООО «Газпром нефтехим Салават».