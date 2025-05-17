США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа — FT

Напомним, 2 апреля Трамп подписал указ о «взаимных» тарифах с базовой ставкой 10%. Для 57 стран с 9 апреля действовали повышенные сборы, привязанные к объему торгового дефицита. Однако уже через неделю президент смягчил режим, оставив для большинства государств (кроме Китая) базовую ставку на 90 дней при условии ведения переговоров — более 75 стран согласились на диалог. Позднее США и КНР договорились о временном снижении взаимных пошлин.