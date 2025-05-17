США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа — FT

США и Евросоюз запустили масштабные торговые консультации на фоне введенных администрацией Дональда Трампа тарифов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Стороны впервые обменялись официальными документами, определяющими повестку: от вопросов тарифной политики до цифровой торговли и инвестиций.
Четыре анонимных собеседника издания подтвердили, что переговорные позиции охватывают ключевые секторы, включая металлургию и автопром, где Вашингтон намерен восстановить промышленное лидерство. Газета, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, отмечает, что глава торгового ведомства Еврокомиссии Сабин Вейэнд призвала участников переговоров сохранять сдержанность и избегать погони за «сиюминутными успехами». Она предупредила, что часть американских тарифов, особенно в стратегических отраслях, может остаться в силе.
Важную роль в активизации диалога сыграл торговый представитель США Джеймисон Грир, говорится в публикации. По данным двух источников, он в закрытом формате предупредил европейских партнеров, что Вашингтон ожидает конкретных письменных предложений. Грир указал, что при отсутствии шагов со стороны ЕС с 8 июля могут быть восстановлены первоначальные 20% тарифы Трампа, временно сниженные до 8% для создания переговорного пространства.
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе подчеркнула, что ЕС стремится избежать торговой конфронтации, но ведет переговоры с позиции силы, планируя углублять экономическое партнерство с США.
Напомним, 2 апреля Трамп подписал указ о «взаимных» тарифах с базовой ставкой 10%. Для 57 стран с 9 апреля действовали повышенные сборы, привязанные к объему торгового дефицита. Однако уже через неделю президент смягчил режим, оставив для большинства государств (кроме Китая) базовую ставку на 90 дней при условии ведения переговоров — более 75 стран согласились на диалог. Позднее США и КНР договорились о временном снижении взаимных пошлин.
Ранее Bloomberg сообщил о готовящихся предложениях ЕС, включающих снижение нетарифных барьеров, рост инвестиций в американскую экономику и совместное регулирование глобальных торговых вызовов. По данным источников, Брюссель также рассматривает увеличение закупок товаров из США для сокращения дисбалансов.