Понижен долгосрочный кредитный рейтинг США — заявление

Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга правительства США с максимального уровня AAA до AA1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление организации.
«Moody’s понизило долгосрочный рейтинг эмитента и оценку по необеспеченным долговым обязательствам правительства Соединенных Штатов с AAA до AA1, пересмотрев прогноз с “негативного” на “стабильный”», — говорится в релизе.
Решение агентства обусловлено увеличением объемов государственного долга и расходов на обслуживание процентов, которые, как отмечается, превышают аналогичные параметры стран с сопоставимым кредитным уровнем. Снижение рейтинга отражает опасения относительно устойчивости фискальной позиции США на фоне растущих бюджетных дисбалансов.