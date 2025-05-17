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Трамп: Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность развития Ираном программы мирной атомной энергетики, сославшись на колоссальные запасы природных ресурсов страны.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность развития Ираном программы мирной атомной энергетики, сославшись на колоссальные запасы природных ресурсов страны. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Иран обладает нефтяными месторождениями, которых хватит на 300 лет. Люди не осознают, что это одна из самых ресурсообеспеченных стран, причем с экологически чистыми источниками. Если у вас неисчерпаемые запасы углеводородов, зачем вам гражданский атом?» — отметил американский лидер.

Трамп акцентировал, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия. «Сейчас его у них нет, но в любой момент ситуация может измениться. Нет времени на переговоры — необходимо срочно заключать соглашение», — подчеркнул он. По его словам, Иран демонстрирует готовность к диалогу: «Полагаю, они заинтересованы в сделке».

Говоря о путях решения кризиса, президент США обозначил два сценария: «Разрешение будет либо принудительным, либо мирным. Лично я выступаю за мирный вариант».

Ранее Соединенные Штаты передали Ирану предложение о заключении новой ядерной сделки, эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Информацию о передаче предложения в ходе четвертого раунда переговоров также опубликовал портал Axios, ссылаясь на источник в американской администрации. Трамп также выразил надежду на скорое завершение сделки по иранской ядерной программе, что, по его мнению, позволит избежать военного вмешательства.

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