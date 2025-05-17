Трамп: Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Трамп акцентировал, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия. «Сейчас его у них нет, но в любой момент ситуация может измениться. Нет времени на переговоры — необходимо срочно заключать соглашение», — подчеркнул он. По его словам, Иран демонстрирует готовность к диалогу: «Полагаю, они заинтересованы в сделке».