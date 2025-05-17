Moodys снизило кредитный рейтинг США из-за роста госдолга

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страна может столкнуться с дефолтом по госдолгу уже в августе 2025 года, если Конгресс не примет решение о повышении лимита задолженности. Подобные ситуации уже возникали в прошлом, приводя к рыночной нестабильности и дополнительным расходам по заимствованиям. В марте представители Конгресса также отмечали риск дефолта и рост долга до 36,6 триллиона долларов.