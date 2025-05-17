Moodys снизило кредитный рейтинг США из-за роста госдолга

Снижение кредитного рейтинга происходит из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня ААА до АА1, а также изменило прогноз по рейтингу страны с «негативного» на «стабильный». Все из-за опасений по поводу быстрого роста государственного долга.
«Администрация США и конгресс не смогли договориться о мерах, чтобы повернуть вспять тенденцию к значительному годовому бюджетному дефициту и росту процентных расходов», — передает сообщение Moody’s РБК. В агентстве уверены, что отсутствие эффективных шагов по сокращению дефицита бюджета является основным фактором для пересмотра рейтинга страны.
Эксперты Moody’s прогнозируют дальнейший рост государственного долга США: по их оценкам, к 2035 году он достигнет примерно 134% ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 98%. В ноябре прошлого года долг Соединенных Штатов обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 36 триллионов долларов.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страна может столкнуться с дефолтом по госдолгу уже в августе 2025 года, если Конгресс не примет решение о повышении лимита задолженности. Подобные ситуации уже возникали в прошлом, приводя к рыночной нестабильности и дополнительным расходам по заимствованиям. В марте представители Конгресса также отмечали риск дефолта и рост долга до 36,6 триллиона долларов.