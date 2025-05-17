Финансист дал прогноз по курсу рубля после переговоров в Стамбуле

В конце апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что вызвало сдержанную реакцию валютного рынка и не привело к значительным колебаниям. Аналитики уже отмечали, что на курс российской валюты влияют не только решения ЦБ, но и внешние факторы, в том числе геополитическая обстановка и итоги переговоров между Россией и западными странами.