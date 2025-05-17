Юрист предупредил россиян об опасностях покупки недвижимости

Одним из наиболее распространенных рисков при покупке недвижимости остаются так называемые двойные продажи, когда одна и та же квартира реализуется нескольким покупателям. Не менее серьезной проблемой является банкротство продавца после передачи объекта покупателю, а также продажа движимого имущества под видом недвижимости. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Сафонов, Кузнецов и партнеры» Владимир Сафонов.