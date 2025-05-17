Юрист предупредил россиян об опасностях покупки недвижимости

Россиян предостерегли от сомнительных сделок с недвижимостью.
Одним из наиболее распространенных рисков при покупке недвижимости остаются так называемые двойные продажи, когда одна и та же квартира реализуется нескольким покупателям. Не менее серьезной проблемой является банкротство продавца после передачи объекта покупателю, а также продажа движимого имущества под видом недвижимости. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Сафонов, Кузнецов и партнеры» Владимир Сафонов.
«Допустим, стороны заключили договор купли-продажи квартиры. Покупатель перечислил денежные средства, и вещь ему была передана, но продавец уклонился от подачи заявления в Росреестр о госрегистрации. Впоследствии покупатель узнал, что в это время продавец заключил еще один договор купли-продажи с другим покупателем и собственность была зарегистрирована за ним», — процитировали Сафонова «Известия».
По словам Сафонова, чтобы минимизировать риски при покупке, необходимо тщательно проверять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и юридическую историю объекта. В частности, рекомендуется запросить у продавца договор купли-продажи или дарения с предыдущим собственником, а также ознакомиться со свидетельством о праве на наследство и другими подтверждающими документами.
Как сообщало URA.RU, про риски, с которыми сопряжена покупка жилья на вторичном рынке, ранее рассказала юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. В частности, к ним относятся нарушения прав жильцов при ранее проведенной приватизации, использование продавцом материнского капитала, а также его банкротство.