Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды — эксперт

Злоумышленники массово распространяют поддельные уведомления о графике отключения горячей воды через электронную почту, мессенджеры и социальные сети. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс. Сообщения имитируют рассылки от управляющих организаций, муниципальных служб или государственных порталов и содержат тексты вроде «Уточните дату отключения горячего водоснабжения в вашем доме» с переходом на фальшивые ресурсы или предложением загрузить вредоносные программы.
Переход по таким ссылкам может привести к блокировке аккаунта в соцсетях с последующей рассылкой спама от имени пользователя, установке шпионского ПО для кражи финансовой информации или перенаправлению на поддельные госсайты с запросом конфиденциальных данных.
Эксперт выделил признаки фальшивых сообщений: панический тон, грамматические ошибки, отсутствие персонального приветствия; доменные имена с опечатками (например, gosuslugi-gov.ru); редкие, но значимые предупреждения браузеров о безопасности.
При случайном переходе на мошеннический ресурс и вводе данных юрист рекомендует немедленно изменить пароли, отключить сохранение учетных записей в браузере, провести антивирусное сканирование. При обнаружении несанкционированных транзакций необходимо обратиться в банк для блокировки операций и подать заявление в правоохранительные органы через сайт МВД или портал «Госуслуги». Фишинговые схемы подпадают под статьи 159 (мошенничество), 272 (незаконный доступ к данным) и 273 УК РФ (распространение вредоносных программ), но для возбуждения дела требуется заявление потерпевшего. Следствие может отслеживать IP-адреса и анализировать серверы для поиска злоумышленников.
Адамс подчеркнул, что актуальная информация об отключениях публикуется исключительно на официальных сайтах администраций, управляющих компаний и ресурсах теплосетей. Для проверки графика гражданам следует обращаться напрямую к этим источникам, избегая сторонних ссылок.