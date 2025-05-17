Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды — эксперт

При случайном переходе на мошеннический ресурс и вводе данных юрист рекомендует немедленно изменить пароли, отключить сохранение учетных записей в браузере, провести антивирусное сканирование. При обнаружении несанкционированных транзакций необходимо обратиться в банк для блокировки операций и подать заявление в правоохранительные органы через сайт МВД или портал «Госуслуги». Фишинговые схемы подпадают под статьи 159 (мошенничество), 272 (незаконный доступ к данным) и 273 УК РФ (распространение вредоносных программ), но для возбуждения дела требуется заявление потерпевшего. Следствие может отслеживать IP-адреса и анализировать серверы для поиска злоумышленников.