Франция стала лидером по покупке газа из России и поставила рекорд с 2022 года

Таким образом, Франция сохранила за собой статус ведущего импортера российского газа в Европе. На второй позиции оказалась Венгрия, снизившая объем закупок на 6,1% — до 248 миллионов евро. Третье место заняла Испания, увеличившая импорт в 1,7 раза и доведя его до 141 миллиона евро за март. Существенный рост показали и Нидерланды, нарастившие импорт на 16%, до 131 миллиона евро.