Франция стала лидером по покупке газа из России и поставила рекорд с 2022 года

Во Франции продолжают закупать российский газ.
В марте Франция стала крупнейшим среди европейских государств покупателем российского газа, потратив на его приобретение почти 465 миллионов евро. Это наивысший показатель с конца 2022 года, свидетельствуют данные Евростата.
«Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро. Это максимум с конца 2022 года», — следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Во французских компаниях в начале весны объем закупок российского газа увеличился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 464,9 миллиона евро. Последний раз столь высокий уровень импорта фиксировался в декабре 2022 года, когда закупки составили 476,3 миллиона евро.
Таким образом, Франция сохранила за собой статус ведущего импортера российского газа в Европе. На второй позиции оказалась Венгрия, снизившая объем закупок на 6,1% — до 248 миллионов евро. Третье место заняла Испания, увеличившая импорт в 1,7 раза и доведя его до 141 миллиона евро за март. Существенный рост показали и Нидерланды, нарастившие импорт на 16%, до 131 миллиона евро.
В то же время объем закупок Бельгии сократился на 58% и составил 92 миллиона евро, а Греции — на 70%, до 67 миллионов евро. Другие европейские страны суммарно приобрели российского газа на 25 миллионов евро.