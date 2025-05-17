Эксперт рассказал подробности повышения пенсий с 1 июня

Средний размер социальной пенсии граждан РФ по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России. По информации на 1 января 2025 года, средняя социальная пенсия в России составляет 13 511,94 рубля ежемесячно. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы этот показатель достигает 20 153,9 рубля в месяц.