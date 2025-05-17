Эксперт рассказал подробности повышения пенсий с 1 июня

С 1 июня повышение пенсий затронет россиян, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года, а также лиц с присвоенной первой группой инвалидности. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Указанные категории получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ежемесячное увеличение составит 8 728 рублей 73 копейки. Доплата за уход за пенсионерами добавит к этой сумме 1 314 рублей.
С учетом оформления ухода общий прирост достигнет 10 042 рублей 73 копеек в месяц, уточнил эксперт.
Он добавил, что для корректировки выплат не потребуется подавать заявление в СФР — перерасчет произведут автоматически на основании имеющихся данных.
Средний размер социальной пенсии граждан РФ по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России. По информации на 1 января 2025 года, средняя социальная пенсия в России составляет 13 511,94 рубля ежемесячно. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы этот показатель достигает 20 153,9 рубля в месяц.
Сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов сообщил, что в случае принятия законопроект станет основанием для выплаты 13-й пенсии для всех категорий пенсионеров. 13-ю пенсию будут платить перед днем рождения пенсионера. Законопроект планируется внести в 2025 году.