Россиянам рассказали подробности повышения пенсий с 1 июня: вот кто получит выплату

С 1 июня 2025 года увеличение пенсионных выплат затронет две категории граждан: достигших 80-летнего возраста в мае этого года и лиц и получивших первую группу инвалидности. Об этом сообщил агентству «Прайм» Вадим Виноградов, декан факультета права ВШЭ.
Указанные категории льготников будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, что обеспечит им ежемесячную прибавку в размере 8 728 рублей 73 копеек. Дополнительно предусмотрена надбавка в 1 314 рублей за осуществление ухода за престарелыми гражданами.
«Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — рассказал Виноградов.
Эксперт также уточнил, что перерасчет пенсионных выплат будет осуществляться автоматически, без необходимости личного обращения в Соцфонд России.
Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости увеличить ежемесячную выплату ветеранам боевых действий.