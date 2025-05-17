Россиянам рассказали подробности повышения пенсий с 1 июня: вот кто получит выплату

С 1 июня 2025 года увеличение пенсионных выплат затронет две категории граждан: достигших 80-летнего возраста в мае этого года и лиц и получивших первую группу инвалидности. Об этом сообщил агентству «Прайм» Вадим Виноградов, декан факультета права ВШЭ.