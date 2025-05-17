Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы «Газпром энерго»

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, принадлежащее Александру и Дмитрию Митюшовым. В перечень изъятого вошли участок с жилым домом в Ленинградской области, квартира в Крыму, а также машино-место и несколько объектов недвижимости в столице.