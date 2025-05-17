Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы «Газпром энерго»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его родственникам, деловому партнеру Юлии Симаковой и другим фигурантам дела.
Согласно решению суда, в пользу государства обращены доли в уставном капитале ряда компаний, включая ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Стратегия» и ООО УК «Меркури Кэпитал Траст».
Как уточнила представитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, в доход России также передаются инвестиционные паи в закрытых фондах, пять земельных участков, жилой дом и два нежилых здания, расположенных в Москве и оформленных на Митюшова.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, принадлежащее Александру и Дмитрию Митюшовым. В перечень изъятого вошли участок с жилым домом в Ленинградской области, квартира в Крыму, а также машино-место и несколько объектов недвижимости в столице.
Ранее Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина почти 36 млн рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта.