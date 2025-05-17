Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родившиеся в РФ братья Бухманы вошли в топ-10 богатых жителей Британии

Рейтинг возглавляет семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа с состоянием £35,3 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, уроженцы Вологды, заняли место в первой десятке списка самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times.

Получив британское гражданство в 2025 году, братья за год удвоили свое состояние — с 8,4 до 16,7 миллиардов долларов благодаря успеху их игровой компании.

Возглавляет рейтинг семья Хиндуджа индийского происхождения с совокупным капиталом в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Между тем блогерша Ева Карпикау попала в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет рейтинга Forbes.