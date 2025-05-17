Родившиеся в РФ братья Бухманы вошли в топ-10 богатых жителей Британии

Основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, уроженцы Вологды, заняли место в первой десятке списка самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times.
Получив британское гражданство в 2025 году, братья за год удвоили свое состояние — с 8,4 до 16,7 миллиардов долларов благодаря успеху их игровой компании.
Возглавляет рейтинг семья Хиндуджа индийского происхождения с совокупным капиталом в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Между тем блогерша Ева Карпикау попала в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет рейтинга Forbes.