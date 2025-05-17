Белый дом обиделся на Moody’s за понижение кредитного рейтинга правительства США

Администрация президента США Дональда Трампа осудила решение рейтингового агентства Moody’s Ratings о снижении кредитного уровня правительства страны, обвинив организацию в утрате профессиональной репутации.
Ранее агентство понизило долгосрочную оценку суверенных обязательств США с максимального AAA до AA1, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». В Moody’s пояснили, что это обусловлено ростом госдолга и расходов на его обслуживание, которые значительно превышают аналогичные показатели государств с сопоставимым рейтингом.
«Если бы у Moody’s оставалась хоть капля авторитета, они не молчали бы во время финансового коллапса последних четырех лет», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в официальном заявлении. Он подчеркнул, что администрация Трампа и республиканцы сосредоточены на «исправлении хаоса», оставленного предыдущей властью, путем сокращения «растрат, коррупции и злоупотреблений в госструктурах».
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал экономиста Moody’s Марка Занди, указав на его связи с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. «Занди — советник Обамы и спонсор Клинтон, с 2016 года участвующий в движении Never Trumper (противников Трампа). Его так называемый “анализ” никого не убеждает», — написал Чунг в соцсети X.
Представитель Белого дома добавил, что Занди «постоянно ошибается» в своих прогнозах. «Его оценки неоднократно оказывались несостоятельными, что ставит под сомнение объективность всего агентства», — заключил Чунг.