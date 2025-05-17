Белый дом обиделся на Moody’s за понижение кредитного рейтинга правительства США

«Если бы у Moody’s оставалась хоть капля авторитета, они не молчали бы во время финансового коллапса последних четырех лет», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в официальном заявлении. Он подчеркнул, что администрация Трампа и республиканцы сосредоточены на «исправлении хаоса», оставленного предыдущей властью, путем сокращения «растрат, коррупции и злоупотреблений в госструктурах».