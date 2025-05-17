Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ не поддержало введение выплат домохозяйкам

Правительство РФ не будет вводить выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу о выплате прожиточного минимума гражданам, занимающимся домашним хозяйством.

«Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки», — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что данная законодательная инициатива была разработана еще Владимиром Жириновским — создателем и бессменным лидером ЛДПР.

Согласно законодательной инициативе, указанной категории безработных граждан планируется назначить пособия в повышенном размере.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать специальное пособие для домохозяек. Тогда Нилов подчеркнул, что пользователи социальных сетей периодически спорят по поводу оплаты домашнего труда, причем в подобных дискуссиях побеждают те, кто «за» введение оплаты.