Правительство РФ не поддержало введение выплат домохозяйкам

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу о выплате прожиточного минимума гражданам, занимающимся домашним хозяйством.
«Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки», — сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что данная законодательная инициатива была разработана еще Владимиром Жириновским — создателем и бессменным лидером ЛДПР.
Согласно законодательной инициативе, указанной категории безработных граждан планируется назначить пособия в повышенном размере.
Ранее в Госдуме предложили выплачивать специальное пособие для домохозяек. Тогда Нилов подчеркнул, что пользователи социальных сетей периодически спорят по поводу оплаты домашнего труда, причем в подобных дискуссиях побеждают те, кто «за» введение оплаты.