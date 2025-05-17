Депутат Миронов предложил обнулить НДС на базовые продукты питания

Депутат также обратил внимание на увеличение доли расходов граждан на продукты питания из-за резкого роста цен на основные продукты. В качестве ключевого фактора увеличения цен он выделил завышенные торговые наценки, которые ритейлеры устанавливают для покрытия затрат по дорогим кредитам.