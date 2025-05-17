Депутат Миронов предложил обнулить НДС на базовые продукты питания

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой, предлагая снизить ставку НДС до 15%, а также ввести нулевую налоговую ставку на основные продовольственные товары первой необходимости.
«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить», — сказал Миронов.
Миронов добавил, что в противном случае все повышения пенсий и окладов государственных служащих продолжит «съедать» инфляция своим ростом цен, а людям придется буквально «работать за еду».
Депутат также обратил внимание на увеличение доли расходов граждан на продукты питания из-за резкого роста цен на основные продукты. В качестве ключевого фактора увеличения цен он выделил завышенные торговые наценки, которые ритейлеры устанавливают для покрытия затрат по дорогим кредитам.
Ранее Миронов рассказал о внесении в ГД законопроекта, предполагающего предоставить льготы наставникам на предприятиях.