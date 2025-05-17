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Депутат Миронов предложил обнулить НДС на базовые продукты питания

В СРЗП предложили снизить ставку НДС с 20% до 15%

Источник: Комсомольская правда

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой, предлагая снизить ставку НДС до 15%, а также ввести нулевую налоговую ставку на основные продовольственные товары первой необходимости.

«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить», — сказал Миронов.

Миронов добавил, что в противном случае все повышения пенсий и окладов государственных служащих продолжит «съедать» инфляция своим ростом цен, а людям придется буквально «работать за еду».

Депутат также обратил внимание на увеличение доли расходов граждан на продукты питания из-за резкого роста цен на основные продукты. В качестве ключевого фактора увеличения цен он выделил завышенные торговые наценки, которые ритейлеры устанавливают для покрытия затрат по дорогим кредитам.

Ранее Миронов рассказал о внесении в ГД законопроекта, предполагающего предоставить льготы наставникам на предприятиях.