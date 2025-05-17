Опережает инфляцию: Россиянам назвали самый надежный способ хранить сбережения в 2025 году

«Да, ставки снижаются, они были 21−22%, а сейчас 19%. Но при этом они все равно остаются на исключительно высоком уровне. Причем это тот процент, который достаточно существенно опережает инфляцию, даже бытовую. Я не говорю про официальную, даже бытовую инфляцию они опережают. И вот для людей, которые не обладают какими-то специальными знаниями, у них нет склонности к каким-то дополнительным рискам, для них сейчас вложений лучше, чем в банке, не существует», — пояснил Михаил Беляев в разговоре с KP.RU.