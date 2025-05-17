Опережает инфляцию: Россиянам назвали самый надежный способ хранить сбережения в 2025 году

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что россиянам сейчас выгоднее всего хранить сбережения в банках. Ставки по вкладам останутся высокими.
По мнению эксперта, другие способы дохода являются более рискованными: цены на золото неустойчивы (за последнюю неделю — минус 4,74% — прим. ред.), вложение в акции требует больших денег и терпения, так как придется ждать роста и неизвестно, наступит ли он вообще. Недвижимость можно покупать при наличии свободных средств, а если для этого приходится брать ипотеку, то даже при сдаче купленной квартиры в аренду далеко не факт, что ваш доход будет покрывать платежи за кредит.
«Да, ставки снижаются, они были 21−22%, а сейчас 19%. Но при этом они все равно остаются на исключительно высоком уровне. Причем это тот процент, который достаточно существенно опережает инфляцию, даже бытовую. Я не говорю про официальную, даже бытовую инфляцию они опережают. И вот для людей, которые не обладают какими-то специальными знаниями, у них нет склонности к каким-то дополнительным рискам, для них сейчас вложений лучше, чем в банке, не существует», — пояснил Михаил Беляев в разговоре с KP.RU.
По мнению эксперта, ставки по вкладам не упадут ниже 17−18% до конца года.
Ранее Банк России сообщал, что средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков снизилась до 19,6% годовых.