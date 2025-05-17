Reuters: в США призвали ввести новые санкции против России после переговоров

Американские сенаторы усилили призывы к ужесточению санкций против России после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США. По данным агентства, причиной новых призывов об антироссийских ограничениях стал малый прогресс в достижении соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в ходе переговоров.