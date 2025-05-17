Штраф до 15 тысяч рублей: дачникам рассказали о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

При приготовлении шашлыков на открытом огне необходимо соблюдать безопасную дистанцию не менее 5 метров от жилых строений. Нарушение этих противопожарных норм влечет административную ответственность для владельцев дачных участков в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в разговоре с РИА Новости.