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Штраф до 15 тысяч рублей: дачникам рассказали о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Бурякова: дачникам грозит штраф за неправильное приготовление шашлыка.

Источник: Комсомольская правда

При приготовлении шашлыков на открытом огне необходимо соблюдать безопасную дистанцию не менее 5 метров от жилых строений. Нарушение этих противопожарных норм влечет административную ответственность для владельцев дачных участков в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в разговоре с РИА Новости.

«А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5−15 тысяч рублей», — рассказала эксперт.

Как уточнила Бурякова, при особом режиме меры воздействия ужесточаются: вместо предписаний сразу выписываются штрафы на сумму 10−20 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал, что за разведение шалфея и мимозы российским дачникам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.