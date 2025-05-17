В Госдуме не видят препятствий для продления IT-ипотеки

«Те, кто уезжает, продолжают работать на глобальный рынок, но вкладывают деньги уже не в российскую экономику, а в зарубежную. Поэтому IT-ипотека — это не просто льгота, а инструмент удержания компетенций внутри страны. Если мы не хотим потерять целое поколение IT-кадров, эту меру нужно не только сохранить, но и расширять — например, добавив программы для молодых специалистов и учёных. На сегодняшний день есть все основания считать, что данный вид ипотеки будет востребован и после 2030 года, более конкретно об этом можно будет говорить на 2−3 летнем треке», — заключил Ткачев.