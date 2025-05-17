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В Казахстане ускорились цены на услуги и продовольствие

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 10,7%.

Источник: Sputnik.kz

По данным Нацбанка ускорение зафиксировано в 18 регионах, а замедление — в одном регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне.

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане — 13,8%.

Цены на продовольственные товары в апреле ускорились до 8,5%. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области — 11,2%, а минимальный — в Кызылординской области и в Алматы — по 6,8%.

Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9%. Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области — 14,8%, минимальное — в Павлодарской области — 5,9%.

Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7%. Дороже всего они обходятся в Алматы — 20%, самый низкий показатель в Павлодарской области — 8,6%.

В апреле рост месячной инфляции по стране составил 1,2%.