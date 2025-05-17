В Казахстане ускорились цены на услуги и продовольствие

По данным Нацбанка ускорение зафиксировано в 18 регионах, а замедление — в одном регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане — 13,8%.
Цены на продовольственные товары в апреле ускорились до 8,5%. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области — 11,2%, а минимальный — в Кызылординской области и в Алматы — по 6,8%.
Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9%. Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области — 14,8%, минимальное — в Павлодарской области — 5,9%.
Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7%. Дороже всего они обходятся в Алматы — 20%, самый низкий показатель в Павлодарской области — 8,6%.
В апреле рост месячной инфляции по стране составил 1,2%.