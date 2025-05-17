В Госдуме призвали избавить россиян от работы за еду

«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить. Иначе все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду», — признал Миронов.