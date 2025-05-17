В Госдуме призвали избавить россиян от работы за еду

Многие россияне из-за высокой ставки Центробанка и НДС на продукты все свои заработанные средства тратят на еду. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.
В этой связи он выступил с инициативой обнуления НДС на базовые продукты питания. На другие продовольственные товары он предложил снизить налог на добавленную стоимость с 20 до 15%.
«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить. Иначе все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду», — признал Миронов.
По его мнению, рост цен на продукты зависит от больших наценок со стороны торговых сетей. За счет покупателей они компенсируют дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Он призвал к ее снижению.
Ранее «МК» писал, что Сергей Миронов призвал освободить участников спецоперации на Украине от всех налогов.