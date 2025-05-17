ЕС резко нарастил импорт удобрений из России, несмотря на санкции

Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле поддержал инициативу о повышении таможенных сборов на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии. По данным пресс-службы ЕП, голосование на пленарной сессии по данному вопросу предварительно запланировано на 21 мая.