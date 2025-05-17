ЕС резко нарастил импорт удобрений из России, несмотря на санкции

Россия в марте увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза до максимального уровня с ноября 2022 года, свидетельствует анализ данных Евростата, проведённый РИА Новости.
В начале весны объём поставок составил 206,1 млн евро, что на 15% превышает показатели как предыдущего месяца, так и аналогичного периода годом ранее. Стоимостной показатель стал рекордным за последние 16 месяцев, приблизившись к отметке ноября 2022 года (263,5 млн евро).
Крупнейшим импортёром российской продукции в ЕС стала Польша, нарастившая закупки на 25% до 86,1 млн евро — максимума за несколько лет. Германия увеличила ввоз на 15%, достигнув 24,4 млн евро. Румыния, занявшая третье место, сократила импорт на треть до 19,5 млн евро.
Наиболее значительный рост продемонстрировали Италия (увеличение почти в 11 раз до 14,7 млн евро) и Словения (в 3,3 раза до 18,5 млн евро).
По итогам марта Россия сохранила лидерство среди поставщиков удобрений на рынок ЕС с долей 26%. На втором месте — Египет (19%), на третьем — Марокко (12%).
Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле поддержал инициативу о повышении таможенных сборов на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии. По данным пресс-службы ЕП, голосование на пленарной сессии по данному вопросу предварительно запланировано на 21 мая.