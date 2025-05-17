Ввоз удобрений в ЕС из России достиг максимума с ноября 2022 года

Россия нарастила в марте поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, передает РИА Новости.
По данным Евростата, в начале весны в ЕС было поставлено российских удобрений на 206,1 млн евро, что примерно на 15% больше как в месячном, так и в годовом выражении. Стоимость европейского импорта при этом оказалась максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 млн евро.
Отмечается, что в марте больше всего российских удобрений купила Польша. Она увеличила импорт на четверть до максимальных за последние годы 86,1 млн евро. Германия также нарастила ввоз российских удобрений — до 24,4 млн евро. Прирост составил 15%. Румыния, наоборот, на треть уменьшила импорт, который составил 19,5 млн евро.
Между тем наибольший прирост демонстрируют Италия и Словения. Они нарастили импорт удобрений из РФ в 11 раз до 14,7 млн евро и в 3,3 раза до 18,5 млн евро соответственно.
В целом по итогам марта Россия осталась главным поставщиком удобрений на рынок ЕС с долей в 26%. На втором месте был Египет (19%), на третьем — Марокко (12%).
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Бразилией в апреле увеличился до 1,1 млрд долларов.
Отмечалось также, что Россия начнет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай.