Ввоз удобрений в ЕС из России достиг максимума с ноября 2022 года

По данным Евростата, в начале весны в ЕС было поставлено российских удобрений на 206,1 млн евро, что примерно на 15% больше как в месячном, так и в годовом выражении. Стоимость европейского импорта при этом оказалась максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 млн евро.