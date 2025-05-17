Нытвенский завод направит прибыль на погашение накопленного убытка

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.