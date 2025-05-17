Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нытвенский завод направит прибыль на погашение накопленного убытка

Совет директоров АО «Нытва», управляющего Нытвенским металлургическим заводом, на заседании 12 мая рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024-й финансовый год.

Источник: Коммерсантъ

Об этом свидетельствует информация Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Полученную прибыль в размере 24 млн руб. направить на погашение накопленного убытка», — говорится в сообщении.

Информацию о финансовых результатах за 2024 год АО «Нытва» опубликовало в начале апреля. Выручка общества за отчетный период составила чуть больше 3,216 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 76% — до 23,09 млн руб. (годом ранее — 13,59 млн руб.). При этом на балансе АО числится убыток прошлых лет — 750,7 млн руб. в 2024 году. Годом ранее этот показатель достигал 775,5 млн руб.

Отметим, в 2017 году АО «Нытва» вышло из процедуры банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами. Проект «мирового» предполагает, что задолженность перед кредиторами будет погашена в срок не более десяти лет. Сумма требований к ОАО «Нытва» на 2014 год составляла 1,397 млрд руб.

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.