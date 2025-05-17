Финансовую помощь в Башкирии получили около 500 СНТ — Радий Хабиров

«Четыре года назад мы приняли решение о поддержке СНТ на государственном уровне, — сказал в своем поздравлении Глава республики Радий Хабиров. — За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ Башкортостана. Более чем в 200 садах отремонтировали подъездные дороги протяженностью 84,14 км, в 275 — значительно улучшили внутреннюю инфраструктуру. Считаю очень правильным, что новый праздник садоводы встречают в труде — в СНТ по всей республике проходят субботники. Поздравляю всех причастных с этим днем, и пусть год будет урожайным».