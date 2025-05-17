Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Беларуси самые высокие зарплаты. Топ-5 районов

Средняя зарплата в марте до вычета налогов составила 2601,8 рубля. По данным Белстата, это на 173,7 рубля больше, чем в феврале. Самая высокая средняя начисленная зарплата в марте оказалась в Минске — 3544,7 рубля. А что в регионах? Статистику изучил Myfin.

Источник: OL

Самым богатым в марте стал Минский район, где средняя зарплата до вычета налогов составила 3236,7 рубля.

На втором месте расположился Солигорский район Минской области — 3176,3 рубля.

Замыкает тройку Островецкий район Гродненской области, где средний заработок до вычета налогов составил 2963,2 рубля.

В первой пятерке также Речицкий район Гомельской области: номинальная начисленная зарплата там достигла 2866,7 рубля. Замыкает топ-5 Дзержинский район Минской области со средним заработком 2795 рублей.