Где в Беларуси самые высокие зарплаты. Топ-5 районов

Самым богатым в марте стал Минский район, где средняя зарплата до вычета налогов составила 3236,7 рубля.
На втором месте расположился Солигорский район Минской области — 3176,3 рубля.
Замыкает тройку Островецкий район Гродненской области, где средний заработок до вычета налогов составил 2963,2 рубля.
В первой пятерке также Речицкий район Гомельской области: номинальная начисленная зарплата там достигла 2866,7 рубля. Замыкает топ-5 Дзержинский район Минской области со средним заработком 2795 рублей.