Где в Беларуси самые высокие зарплаты. Топ-5 районов

Средняя зарплата в марте до вычета налогов составила 2601,8 рубля. По данным Белстата, это на 173,7 рубля больше, чем в феврале. Самая высокая средняя начисленная зарплата в марте оказалась в Минске — 3544,7 рубля. А что в регионах? Статистику изучил Myfin.