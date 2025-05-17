«Немов-центр» планируют построить в Самаре вместо Тольятти

В 2021 году предыдущий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил совещание по вопросу строительства объекта. В совещании принимали участие экс-глава Тольятти Николай Ренц и непосредственно Алексей Немов. Тогда прозвучало, что строительство объекта начнется уже в сентябре 2021 года. При том, что проект на тот момент, по словам экс-губернатора, уже был готов. Строительство будущего комплекса в Тольятти так и не началось.