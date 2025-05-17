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Сев яровых в Татарстане выполнен на 74%

Согласно данным на 17 мая, яровые культуры в Татарстане посеяны на площади 1,3 млн гектаров, что составляет 74% от плана. Из них зерновые культуры посеяны на 712 тыс. гектаров.

Источник: ИА Татар-информ

О ходе посевной кампании рассказал сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание с подключением всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В регионе завершен посев гороха, заканчивается посев ячменя. Картофель сажают в девяти районах. На сегодня посажены 1,6 тыс. гектаров при плане в 5,6 тыс.

В целом более 80% от объемов посевной проведено в десяти районах. Среди лидеров присутствуют Тетюшский район, где посеяно 96% площадей, и Кайбицкий район с 95%.

Развитие АПК соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».