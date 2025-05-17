Молдавские фермеры поедут в Латвию учиться использовать биогаз

Представители делегации представили бизнес-модели и примеры уже действующей в Латвии энергетической инфраструктуры, где биогаз получают из органических отходов и сточных вод, а затем используют для выработки электроэнергии, тепла или в качестве биометана для общественного и частного транспорта.