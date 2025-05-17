Молдавские фермеры поедут в Латвию учиться использовать биогаз

Вопрос обсуждался в рамках рабочей встречи государственного секретаря Министерства энергетики Молдовы Каролины Новак с официальной делегацией Латвии во главе с послом Латвии Молдове Эдгарсом Бондарсом. Участники встречи изучили возможности двустороннего сотрудничества в области получения энергии из отходов и сточных вод.
Особое внимание уделялось опыту латвийских компаний в разработке передовых технологических решений для производства и использования биогаза.
Представители делегации представили бизнес-модели и примеры уже действующей в Латвии энергетической инфраструктуры, где биогаз получают из органических отходов и сточных вод, а затем используют для выработки электроэнергии, тепла или в качестве биометана для общественного и частного транспорта.
Опыт Латвии интересен для Молдовы в контексте стремления к диверсификации источников энергии, снижению зависимости от импорта и продвижению зеленых технологий, уточнили в ведомстве.
Валоризация внутренних возобновляемых ресурсов, в том числе путем преобразования отходов в энергию, является стратегическим направлением для Республики Молдова. Успешные модели, представленные латвийскими партнерами, дают нам ценную отправную точку для разработки аналогичных проектов на национальном уровне.
Латвия входит в число государств, которым, как указали в Минэнерго, «удалось создать эффективную структуру для привлечения инвестиций в инфраструктуру круговой энергетики» при активном участии частных компаний и местных властей.