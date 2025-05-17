«АМКОДОР» передал первую партию техники в Никарагуа

В рамках первой отгрузки партнерам из Никарагуа были переданы 12 единиц погрузчиков универсальных с бортовым поворотом AMKODOR 211 и четыре погрузчика универсальных AMKODOR 332С4. Эти машины хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в различных климатических и производственных условиях и будут задействованы на объектах транспортной и строительной инфраструктуры Никарагуа.