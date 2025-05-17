«АМКОДОР» передал первую партию техники в Никарагуа

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках реализации контрактов, подписанных в 2024 году, холдинг «АМКОДОР» осуществил передачу первой партии специальной техники в Республику Никарагуа. Торжественное мероприятие состоялось на площадке холдинга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «АМКОДОР».
В рамках первой отгрузки партнерам из Никарагуа были переданы 12 единиц погрузчиков универсальных с бортовым поворотом AMKODOR 211 и четыре погрузчика универсальных AMKODOR 332С4. Эти машины хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в различных климатических и производственных условиях и будут задействованы на объектах транспортной и строительной инфраструктуры Никарагуа.
Контракт между холдингом «АМКОДОР» и Никарагуа предусматривает поэтапные поставки техники до 2027 года. Планируется поставка широкого спектра машин, включая вилочные погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, катки и другие виды дорожно-строительной и коммунальной техники.
Реализация данного контракта является частью активной экспортной стратегии холдинга и свидетельствует о высоком уровне доверия к качеству белорусской техники со стороны зарубежных партнеров. -0-