Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больниц

Как правило, зарплаты заместителей главных врачей и главных бухгалтеров ГБУ и ГКУ были меньше, чем у руководителей. Но есть и исключения. Например, заместитель главного врача Городищенской ЦРБ Лола Атоходжаева зарабатывала в месяц 200 тысяч рублей. Тогда как ее непосредственный начальник Егор Полукеев получал всего 116,7 тыс.