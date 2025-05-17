Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больниц

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, самым высокооплачиваемым главврачом стала Наталия Кушнирук, возглавляющая Волгоградскую областную клиническую больницу № 1. Она зарабатывала в среднем около 221 тысячи рублей. На втором месте оказалась Марина Королева, главврач клинической больницы скорой медпомощи № 25. Размер ее ежемесячной получки составлял в среднем 217 тысяч рублей. На третьем месте по уровню зарплаты оказался главврач клинической больницы скорой медицинской помощи, бывший военный медик Анатолий Калмыков. Он получал 205 тысяч рублей.
Среди руководителей ЦРБ больше всего зарабатывал главврач Урюпинской ЦРБ Станислав Баканов — почти 170 тысячи в месяц. Получка Людмилы Журбиной, главврача Ленинской ЦРБ, составляла 150,8 тысячи, Вячеслава Буянова, главврача Михайловской ЦРБ — 139,5 тысячи, главврача Ольховской ЦРБ Анатолия Колусева — 137,5 тысячи. Руководитель Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов получал 118,1 тысячи рублей, главврач Среднеахтубинской ЦРБ Лидия Наумова — 121,1 тысячи, главврач Котовской ЦРБ Николай Абрамов — 115,5 тысяч.
Средняя зарплата руководителя городской клинической больницы № 1 имени Фишера Константина Позднышева составляла в прошлом году 188,9 тысячи рублей, больницы № 16 Сергея Захарова — 102 тысячи. Руководитель больницы № 22 Евгений Крайнов получал 170 тысячи рублей, главврач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Смыкова — 145,9 тысячи, главврач областной клинической больницы № 2 Елена Левшина — 135,8 тысячи. Лариса Раевская, главврач областной детской психиатрической больницы зарабатывала в 2024 году 120,3 тысячи рублей в месяц, Елена Демина, руководитель областной инфекционной больницы № 1 — 112 тысячи, Елена Хлопотова, главврач инфекционной больницы № 2 — 122,7 тысячи.
Галина Генералова, руководитель Волгоградского медколледжа получала 130,5 тысячи рублей в месяц, главврач больницы № 22 Евгений Крайнов — 170 тысячи. Средняя зарплата главврача областного бюро судмедэкспертизы Вячеслава Барканова составляла 148,5 тысячи рублей, а руководителя областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяны Закляковой — 137,8 тысячи. Ежемесячно зарабатывал в среднем 133,2 тысячи Олег Кириллов, главврач областного госпиталя ветеранов, 143,3 тысячи — Виталий Иваненко, главврач областного клинического кардиоцентра, 168 тысячи — Надежда Коваленко, главврач областного клинического онкодиспансера.
Главврач Волгоградского областного перинатального центра № 1 Александр Бухтин получал в месяц 140 тысячи рублей, а его коллега из перинатального центра № 2 Татьяна Веровская — 158,8 тысячи. Руководитель клинической стоматологической поликлиники Дмитрий Верстаков зарабатывал 150,3 тысячи рублей, главврач областного патологоанатомического бюро Андрей Поплавский, бывший депутат городской думы — 132,5 тыс., главврач областной психиатрической больницы № 1 в Калачевском районе Ольга Жигунова — 126,6 тыс.
Средняя зарплата руководителя медицинского информационно-аналитического центра Алексея Воронкова составляла 132,8 тысячи рублей, главного врача областного центра крови Павла Коновалова — 134,6 тысячи, а главврача областного уронефрологического центра Дмитрия Перлина — 126 тысяч. Наталья Данилова, главврач городской больницы № 1 зарабатывала в прошлом году 119,5 тысячи рублей в месяц, Людмила Панина, главврач городской детской больницы — 114,6 тысячи. Сергей Левкин, главврач городской поликлиники № 5 получал в среднем 123,1 тысячи Елена Макеева, руководитель детской больницы № 8 — 122,32 тысячи.
Получка Елены Щербининой, главврача больницы № 4 составляла в месяц 132,9 тыс., Ольги Стрельцовой, руководителя клинической больницы № 11 — 122,2 тыс., Елены Титовой, главврача клинической поликлиники № 28 — 153,7 тыс., руководителя клинической поликлиники № 1 Сергея Меркулова — 130,9 тыс. Средняя зарплата Дениса Козлова, главврача клинической станции скорой медицинской помощи была на уровне 150 тысячи рублей, а его предшественник на этом посту Олег Ярыгин зарабатывал в должности руководителя поликлиники № 2 151,5 тыс. Анжелика Туманова, руководитель клинической стоматологической поликлиники № 12 получала в месяц 147 тысячи рублей, Юлия Данильченко, руководитель дирекции по обеспечению деятельности медицинских учреждений — 121,6 тыс.
Самая маленькая зарплата среди учреждений, подведомственных комитету здравоохранению, оказалась у Григория Снигура, возглавляющего медицинский научный центр — всего 42,8 тыс. рублей.
Как правило, зарплаты заместителей главных врачей и главных бухгалтеров ГБУ и ГКУ были меньше, чем у руководителей. Но есть и исключения. Например, заместитель главного врача Городищенской ЦРБ Лола Атоходжаева зарабатывала в месяц 200 тысяч рублей. Тогда как ее непосредственный начальник Егор Полукеев получал всего 116,7 тыс.