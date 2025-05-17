Аналитик Беляев: россиянам сейчас выгоднее держать сбережения на вкладах

В 2025 году россиянам выгоднее всего держать сбережения на вкладах, поскольку ставки останутся высокими, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с KP.RU.
Другие способы дохода, по словам специалиста, являются более рискованными. Например, цены на золото упали за последнюю неделю на 4,74%.
«Да, ставки снижаются, они были 21−22%, а сейчас 19%. Но при этом они все равно остаются на исключительно высоком уровне. Для людей, которые не обладают какими-то специальными знаниями, для них сейчас вложений лучше, чем в банке, не существует», — подчеркнул эксперт.
Аналитик добавил, что ставки по вкладам не упадут ниже 17% до конца текущего года.
Ранее экономист Игорь Балынин назвал преимущества вкладов над покупкой валюты.
Он отметил, что доходность по вкладам физических лиц составляет от 23 до 25%, в то время как динамику курса доллара США точно назвать никто не может.