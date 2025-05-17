Аналитик Беляев: россиянам сейчас выгоднее держать сбережения на вкладах

«Да, ставки снижаются, они были 21−22%, а сейчас 19%. Но при этом они все равно остаются на исключительно высоком уровне. Для людей, которые не обладают какими-то специальными знаниями, для них сейчас вложений лучше, чем в банке, не существует», — подчеркнул эксперт.