В Подмосковье автобус въехал в фуру, 14 человек получили травмы

В Подмосковье рейсовый автобус врезался в фуру, которая незадолго до этого попала в ДТП. В результате произошедшего у автобуса разрушена вся передняя часть. Водитель и пассажир находятся в тяжелом состоянии, еще 11 человек пострадали. Кроме этого, на другой подмосковной трассе микроавтобус «нырнул» под грузовик. Четыре человека погибли, двое находятся в больнице.