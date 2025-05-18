Рекрутер Быханов: в ближайшее время упадут зарплаты в IT и маркетинге

Управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов назвал сферы, в которых в ближайшее время снизятся заработные платы.
По мнению эксперта, зарплаты упадут у айтишников, разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Рост выплат уже замедлился.
Еще одна сфера — это маркетинг. Активного набора клиентов в этом направлении ждать пока не стоит.
А вот люди, которые трудятся на тяжелой физической работе будут получать все больше.
— Они обходятся бизнесу с каждым годом все дороже и дороже. И бизнес постоянно находится в стрессовом состоянии и зависимости от линейного персонала «вышел/не вышел», — сказал эксперт Газета.ru.
Тем временем, анализ ценообразования в торговых сетях России показал, что в апреле текущего года наценка на социально значимые продукты снизилась до рекордно низкого уровня 2,7%. Это в полтора раза меньше показателей за март, пишет 360.ru.
А на Санкт-Петербургской бирже заметно снизились цены на бензин. Премиум-95 стоит 60 130 рублей, Регуляр-92 — 55 847 рублей за тонну, пишет Царьград.