«В такси для души, у меня свой бизнес»: в РФ набирает популярность поливоркинг

«Поливоркинг ассоциируется со свободой и движением — с тем, что особенно ценит молодое поколение. С приходом гибридных и удалённых форматов занятости специалисты могут гибко управлять видами работы и графиком, а также адаптировать их под свои профессиональные интересы. А значит, зачем терять время и последовательно “пробовать себя” в разных сферах, если можно одновременно быть и графическим дизайнером, и программистом — в штате или на фрилансе, а в свободное время — развозить заказы в качестве курьера?», — комментирует эксперт.