Водителей предупредили, что «тактика» обмана врачей при проверке не сработает

«Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуется как отказ, что делает “тактику” бессмысленной… Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней», — объяснил Петр Шкуматов корреспонденту РИА Новости.