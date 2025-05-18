Водителей предупредили, что «тактика» обмана врачей при проверке не сработает

Общественный деятель Петр Шкуматов рассказал о предполагаемых изменениях в порядке проведения проверки водителей на состояние опьянения, которые могут вступить в силу 1 сентября 2025 года. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуется как отказ, что делает “тактику” бессмысленной… Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней», — объяснил Петр Шкуматов корреспонденту РИА Новости.
Одним из ключевых нововведений станет увеличение временного промежутка между экспресс-тестами — теперь второй выдох можно будет сделать через 25 минут после первого.
Параллельно будет дополнен перечень проверяемых психотропных препаратов.
Примечательно, что это не единственное важное нововведение, которое может коснуться российских автовладельцев в 2025 году. Ранее инсайдеры сообщили, что Госавтоинспекцию могут наделить полномочиями лишать водительских прав по причине плохого состояния здоровья.