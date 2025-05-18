Россиянам рассказали о предельных нормах повышения коммунальных тарифов

В России рост тарифов на коммунальные услуги ограничивают законодательные рамки, отметила в беседе с aif.ru сенатор РФ Ольга Епифанова.
«С 1 июля 2025 года вступят в силу новые предельные индексы роста тарифов, установленные соответствующим распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2024 года. Эти индексы определяют максимально допустимый процент повышения для каждого региона индивидуально: в некоторых он может быть ниже среднего, например, 8−9%, тогда как в отдельных случаях может достигать и 15%», — объяснила она.
По словам сенатора, этот механизм призван сдерживать необоснованный рост платежей граждан и обеспечить предсказуемость тарифной политики.
Сенатор подчеркнула, что федеральный центр устанавливает для каждого региона лишь общий «предел индексации».
«Региональные власти, исходя из этого общего лимита, распределяют его между отдельными видами коммунальных услуг — будь то электроснабжение, газ, отопление, водоснабжение. При этом они обязаны учитывать местную специфику, экономическую обоснованность затрат поставщиков и состояние коммунальной инфраструктуры. Таким образом, хотя общий рост тарифов контролируется на федеральном уровне, конкретные цифры по каждой услуге в платежке будут зависеть от решений, принятых на уровне субъекта федерации, но в рамках заданного “коридора”», — объяснила Епифанова.
Сенатор подчеркнула, что граждане могут обратиться за субсидиями на оплату коммунальных услуг, если их стоимость превышает максимально допустимую долю расходов. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, а конкретные показатели субъект устанавливает самостоятельно.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за крупные задолженности по коммунальным услугам возможен арест банковских счетов, удержание из доходов и принудительное взыскание долга по решению суда.