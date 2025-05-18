Россиянам рассказали о предельных нормах повышения коммунальных тарифов

«Региональные власти, исходя из этого общего лимита, распределяют его между отдельными видами коммунальных услуг — будь то электроснабжение, газ, отопление, водоснабжение. При этом они обязаны учитывать местную специфику, экономическую обоснованность затрат поставщиков и состояние коммунальной инфраструктуры. Таким образом, хотя общий рост тарифов контролируется на федеральном уровне, конкретные цифры по каждой услуге в платежке будут зависеть от решений, принятых на уровне субъекта федерации, но в рамках заданного “коридора”», — объяснила Епифанова.