Россиянам объяснили, как рассчитать больничный по уходу за ребенком в 2025

«При стационарном лечении ребенка в возрасте 8 лет и выше сумма пособия также будет рассчитываться исходя из страхового стажа (8 лет и выше — 100%; от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60% среднего заработка), но с 11 дня снижение до 50% покрытия не производится», — рассказал эксперт.