Россиянам объяснили, как рассчитать больничный по уходу за ребенком в 2025

Выплаты по больничному по уходу за ребенком младше 8 лет составляют 100% среднедневного заработка за 2 предыдущих календарных года, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«При уходе за больным ребёнком до достижения им возраста 8 лет стаж работника не влияет на сумму назначаемого пособия: осуществляется 100% покрытие среднедневного заработка за 2 предыдущих календарных года. Такая мера поддержки была введена с 01.09.2021 года по инициативе президента России В. В. Путина», — объяснил экономист.
В случае амбулаторного лечения ребенка старше 8 лет, первые 10 дней оплачиваются, исходя из страхового стажа (8 лет и выше — 100%; от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%), а с 11 дня — 50%.
«При стационарном лечении ребенка в возрасте 8 лет и выше сумма пособия также будет рассчитываться исходя из страхового стажа (8 лет и выше — 100%; от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60% среднего заработка), но с 11 дня снижение до 50% покрытия не производится», — рассказал эксперт.
Балынин уточнил, что минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (с учётом ограничений по минимальному среднедневному заработку) при уходе за больным ребенком младше 8 лет при амбулаторном лечении в мае 2025 года составляет из расчёта за один день 737,75 ₽ Например, при девятидневном больничном размер пособия составит 6639,75 ₽
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком в мае 2025 года составляет 5673,97 ₽ в день. Соответственно за 9 дней болезни максимальный размер пособия составит 51065,73 ₽
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности за май 2025 года.