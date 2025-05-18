Почему цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 50 процентов

По данным аналитиков, черешня и персики могут подорожать на 35−50 процентов в случае их дефицита на российском рынке. С чем это связано и сколько могут стоить, выясняла «Вечерняя Москва».
Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что вероятность такого сценария существует из-за погодных аномалий.
— Например, плодовые деревья, поврежденные заморозками 2023−2024 годов, требуют двух-трех лет на восстановление продуктивности. Уже в 2023 году потери урожая черешни в Краснодарском крае достигли 50 процентов, а в 2024 году повторные заморозки в Ставрополье сократили урожай персиков на 40 процентов. Это создает кумулятивный эффект: даже при благоприятной погоде в 2025 году предложение будет ниже докризисного уровня на 25−30 процентов. Цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 35−50 процентов относительно докризисных значений, — подчеркнул он.
Однако избежать такого исхода некоторые хозяйства, которые внедряют морозоусточивые сорта, все же смогут. По предварительным прогнозам, в этом году стоимость килограмма черешни может составить 1200 рублей, а персиков — 650 рублей за килограмм. Кстати, краснодарская черешня может избежать повышения за счет применения современных технологий. С персиками ситуация сложнее.
— Импортные ягоды и фрукты будут стоить еще дороже, — добавил эксперт.
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача — эндокринолога-диетолога Натальи Лазуренко, как правильно есть черешню с пользой для здоровья. По словам специалиста, ягода богата полезными веществами.