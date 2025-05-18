Почему цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 50 процентов

— Например, плодовые деревья, поврежденные заморозками 2023−2024 годов, требуют двух-трех лет на восстановление продуктивности. Уже в 2023 году потери урожая черешни в Краснодарском крае достигли 50 процентов, а в 2024 году повторные заморозки в Ставрополье сократили урожай персиков на 40 процентов. Это создает кумулятивный эффект: даже при благоприятной погоде в 2025 году предложение будет ниже докризисного уровня на 25−30 процентов. Цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 35−50 процентов относительно докризисных значений, — подчеркнул он.