«Сельская» надбавка к пенсии: кому полагается в Татарстане

С 2019 года татарстанцы, которые официально не трудоустроены, но проживают в деревне или селе, а также имеют сельский стаж не менее 30 лет, могут стать получателями надбавки к пенсии. Размер надбавки равен 25% от фиксированной выплаты, что в 2025 году составляет 2 226,93 рубля.
Даже если пенсионер со временем переехал в город, то доплата за ним сохраняется, пока он нигде не работает. Но на прибавку не могут претендовать те жители села, которые заработали свой трудовой стаж в городе, а после перебрались в деревню.
В сельский стаж включается работа в организациях агропромышленного комплекса на территории РФ, а также на территории СССР до 1 января 1992 года.
В перечень профессий, за которые полагается надбавка, входят более 500 специальностей, связанных с сельским хозяйством. В их числе механизаторы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, ветеринары, рыбоводы и др.