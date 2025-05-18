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«Сельская» надбавка к пенсии: кому полагается в Татарстане

Некоторые жители Татарстана могут претендовать на надбавку за сельский стаж. Кому она полагается — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

С 2019 года татарстанцы, которые официально не трудоустроены, но проживают в деревне или селе, а также имеют сельский стаж не менее 30 лет, могут стать получателями надбавки к пенсии. Размер надбавки равен 25% от фиксированной выплаты, что в 2025 году составляет 2 226,93 рубля.

Даже если пенсионер со временем переехал в город, то доплата за ним сохраняется, пока он нигде не работает. Но на прибавку не могут претендовать те жители села, которые заработали свой трудовой стаж в городе, а после перебрались в деревню.

В сельский стаж включается работа в организациях агропромышленного комплекса на территории РФ, а также на территории СССР до 1 января 1992 года.

В перечень профессий, за которые полагается надбавка, входят более 500 специальностей, связанных с сельским хозяйством. В их числе механизаторы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, ветеринары, рыбоводы и др.