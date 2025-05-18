Россия в 1 квартале 2025 года вышла на первое место по экспорту в Казахстан

По итогам января-февраля 2025 года первое место занимал Китай с долей в 28,8%, доля России составляла 28,5%.
Но по итогам января-марта доля России выросла до 29,1%, у Китая — 26,8%.
Товарооборот Казахстана и России за этот период составил $5,36 млрд.
В целом за первый квартал 2025-го внешнеторговый оборот Казахстана со всеми странами оценивается в $29,27 млрд — меньше на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, по данным Бюро нацстатистики.
Основной экспорт Казахстан за январь-март 2025 года:
- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (52,3%),
- медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,3%),
- руды и концентраты медные (4%),
- ферросплавы (3,3%),
- пшеница и меслин (2,3%).
Основной импорт Казахстана:
- автомобили легковые (3,9%),
- лекарственные средства (3,1%),
- кузова для моторных транспортных средств (2,9%),
- аппараты телефонные (2,3%),
- части и принадлежности моторных транспортных средств (2,2%).