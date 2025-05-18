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Россия в 1 квартале 2025 года вышла на первое место по экспорту в Казахстан

АЛМАТЫ, 18 мая — Sputnik. Россия в 1 квартале 2025 года вышла на первое место по экспорту в Казахстан, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Источник: пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам января-февраля 2025 года первое место занимал Китай с долей в 28,8%, доля России составляла 28,5%.

Но по итогам января-марта доля России выросла до 29,1%, у Китая — 26,8%.

Товарооборот Казахстана и России за этот период составил $5,36 млрд.

В целом за первый квартал 2025-го внешнеторговый оборот Казахстана со всеми странами оценивается в $29,27 млрд — меньше на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, по данным Бюро нацстатистики.

Основной экспорт Казахстан за январь-март 2025 года:

  • нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (52,3%),
  • медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,3%),
  • руды и концентраты медные (4%),
  • ферросплавы (3,3%),
  • пшеница и меслин (2,3%).

Основной импорт Казахстана:

  • автомобили легковые (3,9%),
  • лекарственные средства (3,1%),
  • кузова для моторных транспортных средств (2,9%),
  • аппараты телефонные (2,3%),
  • части и принадлежности моторных транспортных средств (2,2%).