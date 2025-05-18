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В Башкирии финансовую помощь получили более 500 СНТ

В Башкирии финансовую помощь получили более 500 СНТ. В первый День садовода, учрежденный в республике в феврале, глава РБ подвел первые итоги поддержки садоводческих товариществ.

Источник: istockphoto.com

Как отметил Радий Хабиров, на госуровне СНТ начали получать поддержку 4 года назад. За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ РБ. Более чем в 200 садах отремонтировали подъездные дороги протяженностью 84,14 км, в 275 — значительно улучшили внутреннюю инфраструктуру, в том числе электрические сети.

В этом году на развитие СНТ направят 220 млн рублей. Из них 150 миллионов будет выделено на ремонт и отсыпку дорог. Также 20 товариществ получат гранты главы РБ в размере 500 тыс рублей на улучшение инфраструктуры.

Отметим, что Башкирия занимает второе место в России по количеству садовых некоммерческих товариществ. По данным Росреестра по РБ, в республике насчитывается 939 СНТ, и половина из них расположена в населенных пунктах. В товариществах расположения более 43 тыс домовладений.