В Башкирии финансовую помощь получили более 500 СНТ

Как отметил Радий Хабиров, на госуровне СНТ начали получать поддержку 4 года назад. За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ РБ. Более чем в 200 садах отремонтировали подъездные дороги протяженностью 84,14 км, в 275 — значительно улучшили внутреннюю инфраструктуру, в том числе электрические сети.
В этом году на развитие СНТ направят 220 млн рублей. Из них 150 миллионов будет выделено на ремонт и отсыпку дорог. Также 20 товариществ получат гранты главы РБ в размере 500 тыс рублей на улучшение инфраструктуры.
Отметим, что Башкирия занимает второе место в России по количеству садовых некоммерческих товариществ. По данным Росреестра по РБ, в республике насчитывается 939 СНТ, и половина из них расположена в населенных пунктах. В товариществах расположения более 43 тыс домовладений.