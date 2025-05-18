В Башкирии финансовую помощь получили более 500 СНТ

Как отметил Радий Хабиров, на госуровне СНТ начали получать поддержку 4 года назад. За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ РБ. Более чем в 200 садах отремонтировали подъездные дороги протяженностью 84,14 км, в 275 — значительно улучшили внутреннюю инфраструктуру, в том числе электрические сети.