Евросоюз резко нарастил поставки пива в Россию

«Страны ЕС начали сокращать поставки в ноябре прошлого года, при этом в феврале они упали до наименьшего значения с начала 2016 года. Однако в марте неожиданно они выросли на треть и составили максимальные за три месяца 6,1 миллиона евро», — говорится в данных. Статистику приводят РИА Новости.