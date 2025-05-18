«Урал» вновь оказался самым прибыльным пермским отелем

Гостиничный комплекс «Урал» сохранил статус финансового лидера пермской гостиничной индустрии, продемонстрировав рекордную выручку за 2024 год. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», управляющая отелем компания ООО «Пермтурист» увеличила доход до 420 млн рублей против 373 млн рублей в 2023 году. Это позволило учреждению второй год подряд возглавить рейтинг самых доходных объектов гостиничного сектора города.
На втором месте по доходности гостиница «Турист» (ООО «Лотос», сеть Amaks), увеличившая годовой доход на 44% — с 168 млн до 242 млн рублей. Бронза досталась отелю Holiday Inn под управлением ООО «Гамма», который, несмотря на небольшой спад (252 млн → 240 млн рублей), сохранил позицию в тройке лидеров.
Замыкают топ-5 два участника с существенным отрывом: отель «Габриэль» (ООО «Либерти») с показателем 18 млн рублей и гостиница от ООО «Сити Стар», чья выручка составила 15 млн рублей. Эксперты отмечают, что лидеры отрасли демонстрируют разнонаправленную динамику: часть объектов наращивает доход за счет расширения сервисов, другие сталкиваются с усилением конкуренции на рынке гостиничных услуг.