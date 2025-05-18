«Урал» вновь оказался самым прибыльным пермским отелем

Замыкают топ-5 два участника с существенным отрывом: отель «Габриэль» (ООО «Либерти») с показателем 18 млн рублей и гостиница от ООО «Сити Стар», чья выручка составила 15 млн рублей. Эксперты отмечают, что лидеры отрасли демонстрируют разнонаправленную динамику: часть объектов наращивает доход за счет расширения сервисов, другие сталкиваются с усилением конкуренции на рынке гостиничных услуг.