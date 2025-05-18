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В Анапе и Темрюкском районе продлили на год лицензии на алкоголь

В пострадавших от мазута районах Кубани продлили лицензии на алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе и Темрюкском районе продлили лицензии на продажу алкоголя в рознице, а также в кафе и ресторанах. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Это решение направлено на поддержку бизнеса.

«Предприниматели, уже оплатившие госпошлину за продление лицензий, смогут получить возврат потраченных средств. Это позволит снизить финансовую нагрузку на продавцов алкоголя и владельцев ресторанов в преддверии курортного сезона», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Данные о продлении лицензий будут отражены в специальном реестре в течение 3 рабочих дней после вступления в силу постановления.