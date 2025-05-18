Украинцы стали больше платить за воду и электроэнергию

По данным украинских СМИ, за последний год на Украине наблюдался значительный скачок стоимости коммунальных услуг. Наиболее ощутимо подорожала электроэнергия, ее цена увеличилась на 63,6%.
Кроме того, отмечено повышение цен на водоотведение, поставку воды, услуги по ремонту и обслуживанию жилья.
Вывоз мусора стал дороже на 10,7%, обслуживание многоквартирных домов — на 18,9%. При этом стоимость отопления, горячей воды и природного газа осталась на прежнем уровне.
С начала 2025 года наиболее заметно увеличилась плата за обслуживание многоэтажных зданий — на 10,3%. Также незначительное увеличение цен произошло на канализацию и водоснабжение.