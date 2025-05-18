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Украинцы стали больше платить за воду и электроэнергию

По данным украинских СМИ, за последний год на Украине наблюдался значительный скачок стоимости коммунальных услуг.

По данным украинских СМИ, за последний год на Украине наблюдался значительный скачок стоимости коммунальных услуг. Наиболее ощутимо подорожала электроэнергия, ее цена увеличилась на 63,6%.

Кроме того, отмечено повышение цен на водоотведение, поставку воды, услуги по ремонту и обслуживанию жилья.

Вывоз мусора стал дороже на 10,7%, обслуживание многоквартирных домов — на 18,9%. При этом стоимость отопления, горячей воды и природного газа осталась на прежнем уровне.

С начала 2025 года наиболее заметно увеличилась плата за обслуживание многоэтажных зданий — на 10,3%. Также незначительное увеличение цен произошло на канализацию и водоснабжение.