«АМКОДОР» передаст Санкт-Петербургу ряд моделей техники на испытания в городских условиях

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «АМКОДОР» передаст Санкт-Петербургу (РФ) ряд моделей техники на испытания в городских условиях. Речь об этом шла во время посещения холдинга правительственной делегацией Санкт-Петербурга под руководством председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Петриченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.
В рамках визита представители делегации ознакомились с широким модельным рядом техники «АМКОДОР» на постоянно действующей выставке. Особый интерес вызвала коммунальная техника, в частности машина коммунальная универсальная AMKODOR W100CM, сочетающая в себе компактность, многофункциональность и высокую производительность.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества. Достигнута договоренность о передаче ряда моделей техники на испытания в городских условиях. Также обсуждались вопросы доработки серийных навесных рабочих органов и возможность создания новых образцов, ориентированных на конкретные задачи Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Отдельное внимание представители Санкт-Петербурга уделили снегоуборочной технике «АМКОДОР», отметив ее востребованность в условиях северного региона.
Холдинг «АМКОДОР» уже успешно поставляет технику в Санкт-Петербург и заинтересован в дальнейшем расширении присутствия в регионе, предлагая надежные, современные решения для городского хозяйства, подчеркнули в пресс-службе. -0-