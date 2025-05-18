«АМКОДОР» передаст Санкт-Петербургу ряд моделей техники на испытания в городских условиях

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «АМКОДОР» передаст Санкт-Петербургу (РФ) ряд моделей техники на испытания в городских условиях. Речь об этом шла во время посещения холдинга правительственной делегацией Санкт-Петербурга под руководством председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Петриченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.